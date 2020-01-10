Advertisements
Advertisements
Advertisements

توافد آلاف المحتجين إلى ساحة التحرير لإحياء الثورة بالعراق

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:01 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
وكالات
Advertisements

توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات التي دخلت يومها 100، استجابة للدعوة إلى حشد "مليونية"، وتأكيداً على مطالبهم الثابتة بتشكيل حكومة جديدة وإصلاح العملية السياسية.

وقال المتظاهر محسن جاسم، "منذ ساعات الصباح الاولى توافد المئات من الاشخاص، اكتظت بهم شوارع السعدون والنضال والطريق المؤدية الى مدينة الصدر وهم يحملون أعلام العراق للمشاركة في المظاهرات الاحتجاجية الكبرى في ساحة التحرير".

وأضاف أن "الشعارات المتفق عليها في ساحة التحرير هي المطالبة بتشكيل حكومة عراقية من المستقلين واصلاح العملية السياسية ورفض التدخل في الشأن العراقي وإبعاد العراق عن الصراع بين إيران وأمريكا واحترام سيادة العراق ورفع علم العراق فقط ".ّ

وأوضح أن "خيم التظاهر في ساحة التحرير منذ 100 يوماً تكتظ بالمتظاهرين ولا يمكن بأي حال من الأحول مغادرة الساحة قبل أن تتحقق مطالبنا التي سقط من أجلها نحو 500 متظاهرا منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وحتى الان".

ونشرت السلطات العراقية قوات إضافية لتأمين وصول المتظاهرين إلى ساحة التظاهر فضلاً عن قوات أخرى في الشوارع والساحات العامة تحسباً لأي طارئ.

Advertisements

أخبار تهمك

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ يوم

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

"18 رصاصة".. مفاجأة جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

02:18 م

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

01:42 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status