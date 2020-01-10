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إنسحاب مدرب شبيبة القيروان من تدريب الفريق

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:37 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قرر المدرب سفيان الحيدوسي الإنسحاب من تدريب شبيبة القيروان على خلفية مماطلة الهيئة المديرة في القيام بالانتدابات التي يحتاجها الفريق وصرف المستحقات.

ولم يتسن لمسؤولي الشبيبة الإتصال به بعد تعمّده إغلاق هاتفه.

ومن المنتظر أن يشرف المدرب المساعد مقداد الظاهري على الحصة التدريبية اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، فيما تعقد الهيئة المديرة حاليا إجتماعا للنظر في هذه المستجدات والبحث عن البديل.

يذكر أنّه ليست المرة الاولى التي يضطر فيها الحيدوسي إلى الانسحاب فجأة من تدريب الشبيبة.


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