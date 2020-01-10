إنسحاب مدرب شبيبة القيروان من تدريب الفريق

قرر المدرب سفيان الحيدوسي الإنسحاب من تدريب شبيبة القيروان على خلفية مماطلة الهيئة المديرة في القيام بالانتدابات التي يحتاجها الفريق وصرف المستحقات.

قرر المدرب سفيان الحيدوسي الإنسحاب من تدريب شبيبة القيروان على خلفية مماطلة الهيئة المديرة في القيام بالانتدابات التي يحتاجها الفريق وصرف المستحقات.

ولم يتسن لمسؤولي الشبيبة الإتصال به بعد تعمّده إغلاق هاتفه.

ولم يتسن لمسؤولي الشبيبة الإتصال به بعد تعمّده إغلاق هاتفه.