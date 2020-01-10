Advertisements
إنسحاب مدرب شبيبة القيروان من تدريب الفريق
الجمعة 10/يناير/2020 - 03:37 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
قرر المدرب سفيان الحيدوسي الإنسحاب من تدريب شبيبة القيروان على خلفية مماطلة الهيئة المديرة في القيام بالانتدابات التي يحتاجها الفريق وصرف المستحقات.
ولم يتسن لمسؤولي الشبيبة الإتصال به بعد تعمّده إغلاق هاتفه.
ومن المنتظر أن يشرف المدرب المساعد مقداد الظاهري على الحصة التدريبية اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، فيما تعقد الهيئة المديرة حاليا إجتماعا للنظر في هذه المستجدات والبحث عن البديل.
يذكر أنّه ليست المرة الاولى التي يضطر فيها الحيدوسي إلى الانسحاب فجأة من تدريب الشبيبة.
Advertisements