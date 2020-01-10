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العميد حسن يوجه رسالة إلى أبو علي بعد نجاح تنظيم الأفضل إفريقيًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:38 م
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العميد أحمد حسن
العميد أحمد حسن
محمد الصو
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أعرب العميد أحمد حسن نجم النادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، عن سعادته البالغة بالنجاح الباهر الذي تم تحقيقه، بعد استضافة منطقة سهل حشيش بالغردقة، حفل الأفضل بإفريقيا، عن العام المُنقضي.

ووجه عميد لاعبي العالم شكره إلى كامل أبوعلي المسئول عن تنظيم الحفل، بعدما نجح في خروج الحفل بالشكل الذي يليق بالشعب والأمة المصرية.

وكتب قائد الفراعنة السابق، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا " كل التقدير والإحترام للأخ والصديق كامل أبوعلي، بعد النجاح الباهر في إظهار الوجه الجميل المُبهر لبلدنا الحبيبة، مصر في حفل الأفضل في إفريقيا 2019، شكرًا كامل أبوعلي".

وكان السنغالي ساديو ماني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، متفوقًا على المصري محمد صلاح زميله بالفريق، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
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