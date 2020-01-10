أستاذ إعلام: نعيش في مستنقع من الشائعات

قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إننا نعيش في مستنقع من الشائعات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو القنوات التي تركز على بث شائعات عن مصر.





وأشار "المرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الشائعات هدفها هز الثقة بين المواطن وحكومته، والتأثير على حالة المواطن النفسية، ومن ثم التأثير على استقرار الدولة المصرية.



