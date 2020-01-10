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أستاذ إعلام: نعيش في مستنقع من الشائعات

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:31 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إننا نعيش في مستنقع من الشائعات سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو القنوات التي تركز على بث شائعات عن مصر.

وأشار "المرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الشائعات هدفها هز الثقة بين المواطن وحكومته، والتأثير على حالة المواطن النفسية، ومن ثم التأثير على استقرار الدولة المصرية.

وأضاف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن القنوات المعادية لمصر فقدت مصداقيتها لدى المشاهدين، وهم يدركون ذلك، واصفا ما تقدمه تلك القنوات بـ النفايات الإعلامية.
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