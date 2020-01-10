بيان شديد اللهجة من "قلب تونس" بعد تصريحات الجملي والهاروني

عبر حزب قلب تونس،عن إستغرابه واستيائه من بعض التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عبد الكريم الهاروني، التي تفيد بنية التعويل على انشقاقات داخل الأحزاب و الكتل النيابية الممثلة لها لتمرير الحكومة.



وندّد الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، بهذه التصريحات، مذّكرا بأنّ الأحزاب تمثّل عماد النظام البرلماني الديمقراطي وأنّ تشكيل أي حكومة بهدف خدمة البلاد يمرّ عبر التشاور مع الأحزاب الممثّلة في مجلس نواب الشعب وتشريكها وليس اللجوء إلى تقسيمها بما ينسف نظامنا السياسي ويتعارض مع إرادة الناخبين ويصادر حرية نواب الشعب.

كما حذّر الحزب من مغبّة انتهاج مثل هذه الأساليب التي وصفها بـ ''الملتوية واللاأخلاقية للتأثير على النواب والمرور بالقوة بهدف اغتصاب السلطة وهو أمر لا يخدم في شيء مسار التحول الديمقراطي في البلاد ويتضارب مع علوية مفهوم الدولة وتكريس المصلحة العامة''، وفق نص البيان.