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ظهير لايبزيج هدف برشلونة في يناير

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:19 م
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أوبامكانو
أوبامكانو
مصطفى صابر
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أفادت تقارير أن برشلونة يمكن أن ينتقل من أجل الظهير الأيمن دايوت أوبامكانو من الظهير الأيمن لفريق لايبزيج خلال نافذة يناير.

يزعم أن لايبزيح منفتحون على فكرة السماح للاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي يرتبط أيضًا بأرسنال وتوتنهام هوتسبير بالمغادرة قبل نهاية الشهر.

ووفقًا لـ Sport ، فإن برشلونة يراقب التطورات عن كثب نظرًا لقيامه بمقابلة منتخب فرنسا تحت 21 سنة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

دايوت أوبامكانو ، الذي غاب عن النصف الثاني من موسم 2018-19 مع إصابة في الركبة ، يقال إن شرط الإفراج في صفقته الحالية ينخفض ​​إلى 53 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

ومع ذلك ، يُعتقد أن الأبطال الإسبان يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على توقيع لاعب الوسط في منطقة تبلغ قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني قبل نهاية الشهر.

لعب أوبامكانو 19 مباراة لناديه في الدوري الألماني خلال حملة 2019-20 ، بما في ذلك خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

تركت مشاكل الإصابات المستمرة التي تعرض لها صمويل أومتيتي برشلونة ، الذي خسر أمام أتلتيكو مدريد 3-2 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسبانية مساء الخميس ، في خط وسط الدفاع خلال فترات الموسم الحالي.
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