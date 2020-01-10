طقس الـ72 ساعة.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح وشبورة واستمرار الموجة الباردة

كشفة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة، وحالة الطقس في البلاد، في الـ72 ساعة المقبلة.





توقعات هيئة الأرصاد





وتتوقع الأرصاد استمرار الموجة الباردة على كافة المحافظات مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكرة.





حالة الطقس غدًا السبت 11/1/2020





تتوقع الهيئة أن حالة الطقس غدًا السبت، ستكون مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.





حالة الطقس الأحد المقبل:





يكون الطقس مائلًا للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.





حالة الطقس الإثنين المقبل:





تتزايد الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين المقبل، على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانًا وطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهار شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شرق البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط





درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:





القاهرة الكبرى 8 - 16





الوجه البحري 8 - 16





السواحل الشمالية الغربية بين 10 - 16





السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 9- 15





جنوب سيناء والغردقة 9- 15





جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 8 - 17



