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اليوم.. حفل زفاف محمود العسيلي

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:06 م
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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يحتفل مساء اليوم المطرب محمود العسيلي، بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وسط سرية تامة عن مكان الحفل حيث يقتصر على الأهل والأصدقاء.


وعقد عقد قران الفنان محمود العسيلي على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم مساء الثلاثاء الماضي  بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على الأهل والاصدقاء.

موضحًا ذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:" أنه استقر على كافة تجهيزات حفل الزفاف، ومن المقرر أن يقتصر فقط على أصدقائه المقربين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه وأسرتيهما".

وأستكمل "العسيلي"، حديثه عن الزواج وقال: "أرى أن فكرة الزواج هى البحث عن السعادة، وليس عيبا أن نبحث عنها"، موضحًا قصة حبهما وقال:" تقابلنا مرتين أو ثلاثة وفى اللقاء الرابع الكيمياء ابتدت بينا، فوجت ظروفها مثل ظروفى جدا ودي نقطة مهمة، لإن الجواز لازم الظروف تكون مناسبة، فاحنا الاتنين مش أول جوازة لينا واحنا الاتنين عندنا أطفال وفى تفاهم، وهى ناجحة أوى فى شغلها كخبيرة تجميل وعندها كرير مش متدلعة وعندها طموح فى شغلها وحياتها، فدا احنا مشتركين فيه، فأتمنى أن تكون المرة دى الجوازة فيها ملامح مختلفة".



وعلى جانب آخر حرص العسيلي، على إقامة حفل عيد ميلاد "أمنية" خلال وجودها في فرنسا سويا وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نشر مجموعة صور وعلق عليها قائلا:"عيد ميلاد سعيد لحبيبتي ورفيقتي، صاحبة قلب حقيقي ومبهج ومليء بالأمل والسعادة.. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي أفتخر بها، إمرأة قوية، ضهر حقيقي مابيتكسرش، كانت سنة سعيدة جدا لأنك معي، أحبك لسنوات وسنوات عديدة قادمة".



يذكر أن آخر أعمال العسيلي، كليب "تمثيلية"، وحققت نجاحا كبيرا، وأيضًا مشاركته في أغنية "سالمونيلا"، مع الفنان الشاب تميم يونس، حيث أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الأجتماعي، وشكر العسيلي تميم على الأغنية وقال :"شكرا تميم على اللذاذة والأغنية الخطيرة دي، ربنا يكملك بعقلك يا



"تمثيلية" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وعسيلي، وتوزيع الموزع الموسيقي أمير هداية.
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