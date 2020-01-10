اليوم.. حفل زفاف محمود العسيلي

موضحًا ذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:" أنه استقر على كافة تجهيزات حفل الزفاف، ومن المقرر أن يقتصر فقط على أصدقائه المقربين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه وأسرتيهما".





وأستكمل "العسيلي"، حديثه عن الزواج وقال: "أرى أن فكرة الزواج هى البحث عن السعادة، وليس عيبا أن نبحث عنها"، موضحًا قصة حبهما وقال:" تقابلنا مرتين أو ثلاثة وفى اللقاء الرابع الكيمياء ابتدت بينا، فوجت ظروفها مثل ظروفى جدا ودي نقطة مهمة، لإن الجواز لازم الظروف تكون مناسبة، فاحنا الاتنين مش أول جوازة لينا واحنا الاتنين عندنا أطفال وفى تفاهم، وهى ناجحة أوى فى شغلها كخبيرة تجميل وعندها كرير مش متدلعة وعندها طموح فى شغلها وحياتها، فدا احنا مشتركين فيه، فأتمنى أن تكون المرة دى الجوازة فيها ملامح مختلفة".













وعلى جانب آخر حرص العسيلي، على إقامة حفل عيد ميلاد "أمنية" خلال وجودها في فرنسا سويا وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نشر مجموعة صور وعلق عليها قائلا:"عيد ميلاد سعيد لحبيبتي ورفيقتي، صاحبة قلب حقيقي ومبهج ومليء بالأمل والسعادة.. عيد ميلاد سعيد للمرأة التي أفتخر بها، إمرأة قوية، ضهر حقيقي مابيتكسرش، كانت سنة سعيدة جدا لأنك معي، أحبك لسنوات وسنوات عديدة قادمة".











