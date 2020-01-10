الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا | موعد مباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا





الاهلي ضد بلاتينوم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بلاتينوم ستار بطل زيمبابوي مساء غدًا السبت، على ملعب "بربرفيلدز"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا

ستُقام مباراة الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 3 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا

ستُذاع مباراة الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة "1 beIN SPORTS HD.





التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي ضد بلاتينوم في دوري ابطال افريقيا





ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام بلاتينوم بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - محمود عبدالمنعم "كهربا" - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.



ومن المتوقع أن يبدأ بلاتينوم مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: فرانسيس تيزايي.

خط الدفاع: ويليام ستيما - جيفت بيلو - لورانس مالانجا

خط الوسط: رفائيل مودوفيوا - نيفر تيجيري - ديفون شافا - كيلفن مادزونجوي- تاوانا شيكوري

خط الهجوم: ماويتي نسيالا - رودويل شنينجيتي

