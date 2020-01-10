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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت والشوكولاته بالقاهرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:17 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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نجحت مباحث القاهرة، في ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت والشوكولاته من مواد مجهولة المصدر بالمرج.

وتلقت مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط "س. ع"، 28 عاما، صاحب مصنع للبسكويت والشوكولاته، بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تصنيع البسكويت والحلوى "مقرمشات" مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة كنوز ـ دونا وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 1.600 طن سكر، 700 كيلو زيت طعام، 625 كيلو كاكاو بودر، 300 كيلو حليب بودر، 220 كيلو شوكولاته، 249600 عبوة مقرمشات معدة للبيع، 142560 عبوة بسكويت شوكولاته، ذرة معدة للبيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 4 ماكينات تصنيع، كميات كبيرة من الاستيكرات والأغلفة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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