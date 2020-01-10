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وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:13 م
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آيات عامر
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تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، تقريرًا حول مبيعات معرض ديارنا للحرف اليدوية، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوزت المبيعات ٤ ملايين جنيه.

وتفقدت نيفين القباج، معرض ديارنا للحرف اليدوية، والأسر المنتجة، للاطمئنان على سير العمل في المعرض ومعدلات الإقبال وحجم المبيعات.

وخلال جولتها، التقت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من العارضين للاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم من معارض ديارنا خلال الأشهر المقبلة وناقشتهم في مستويات الجودة وطرق التسعير وأكثر عناصر الجذب المطلوب توفرها في المعروضات.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج ومنحة الصبغة المعبرة عن الهوية المصرية وروح الصانع المصري، ومواكبة أحدث أساليب التصميم في العالم.

يذكر أن معرض ديارنا هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية.

يستقبل معرض "ديارنا" الزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، جميع أيام الأسبوع وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
وزيرة التضامن: 4 ملايين جنيه مبيعات معرض "ديارنا"
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