عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا

أحد أهم مصممي الدراما الحركية والرقص المعاصر في مصر، وشارك في مسرحية "علاء الدين" الذي أبدى سعادته بهذه التجربة.



وقال عمرو باتريك في تصريح خاص لـ "الفجر الفني": سعيد جدًا بتجربتي في مسرحية "علاء الدين"، وبنجاح العرض والشكل المشرف الذي ظهر به، وعن دوره داخل العرض.



وأضاف "باتريك": أشكر المخرج مجدي الهواري على ثقته بي كمصمم للدراما الحركية للعرض المسرحي.



وعن الفنان أحمد عز والفنانة تارا عماد قال "باتريك": كانوا متعاونين جدًا معي ويحاولون دائمًا الوصول بي لأفضل حال داخل العرض.



وفي سياق منفصل يُعد عمرو باتريك من أهم الدراما الحركية في مصر ومن أهم أعماله فيلم "تراب الماس"، وكانت أول مشاركه له كممثل في فيلم "الفيل الأزرق 2".



وشارك في كليب "تمثيلية" للمطرب محمود العسيلي، الذي طُرح منذ ساعات، وأخر أعماله مشاركته في مسرحية "علاء الدين" التي عًرضت في موسم الرياض في أواخر العام الماضي وحققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.



أما عن شهادة فريق مسرحية "علاء الدين" عن عمرو باتريك، أكدوا جميعًا بأنه على المستوى الشخصي أخ وصديق لكل من يعمل معه، ومصدر الطاقة الإيجابية لدى فريق العمل ويتميز بالحماسة.



وأشار الفنان "بورا" أحد الممثلين بالفريق قائلًا: عمرو باتريك، من ضمن المكاسب له في هذا العمل وتعلمت منه الكثير وأحببني في الرقص وأن أهتم بكل تفاصيل لغة الجسد كممثل واكتسبت من خبراته الكثير على مستوى العمل.