Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
أحد أهم مصممي الدراما الحركية والرقص المعاصر في مصر، وشارك في مسرحية "علاء الدين" الذي أبدى سعادته بهذه التجربة.

وقال عمرو باتريك في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": سعيد جدًا بتجربتي في مسرحية "علاء الدين"، وبنجاح العرض والشكل المشرف الذي ظهر به، وعن دوره داخل العرض.

وأضاف "باتريك": أشكر المخرج مجدي الهواري على ثقته بي كمصمم للدراما الحركية للعرض المسرحي.

وعن الفنان أحمد عز والفنانة تارا عماد قال "باتريك": كانوا متعاونين جدًا معي ويحاولون دائمًا الوصول بي لأفضل حال داخل العرض.

وفي سياق منفصل يُعد عمرو باتريك من أهم الدراما الحركية في مصر ومن أهم أعماله فيلم "تراب الماس"، وكانت أول مشاركه له كممثل في فيلم "الفيل الأزرق 2".

وشارك في كليب "تمثيلية" للمطرب محمود العسيلي، الذي طُرح منذ ساعات، وأخر أعماله مشاركته في مسرحية "علاء الدين" التي عًرضت في موسم الرياض في أواخر العام الماضي وحققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

أما عن شهادة فريق مسرحية "علاء الدين" عن عمرو باتريك، أكدوا جميعًا بأنه على المستوى الشخصي أخ وصديق لكل من يعمل معه، ومصدر الطاقة الإيجابية لدى فريق العمل ويتميز بالحماسة.

وأشار الفنان "بورا" أحد الممثلين بالفريق قائلًا: عمرو باتريك، من ضمن المكاسب له في هذا العمل وتعلمت منه الكثير وأحببني في الرقص وأن أهتم بكل تفاصيل لغة الجسد كممثل واكتسبت من خبراته الكثير على مستوى العمل.
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
عمرو باتريك لـ"الفجر الفني": سعيد بتجربتي في "علاء الدين".. أشكر مجدي الهواري على ثقته فيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ يوم

مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف

منذ حوالي 6 ساعات

"18 رصاصة".. مفاجأة جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 6 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على اسم مسلسل أحمد فهمي الجديد بعد تغييره

بهذه الطريقة.. مجدي الهواري يحي ذكرى رحيل علاء ولي الدين

من هي الفنانة أمينة رشيد التي غيبها الموت اليوم؟

تارا عماد بديلة روبي في مسرحية "علاء الدين والعفريت"

ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن

لأول مرة "فزاع" يقلد عمرو أديب وجورج قرداحي (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:23 م

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة التعاقد مع عبد الله السعيد

02:18 م

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

01:42 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status