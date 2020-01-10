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إصابة شخصين في حادث مروري بالقيروان

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:03 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إصابة شخصين في حادث مروري بالقيروان
شهدت منطقة المتبسطة وذراع التمار من ولاية القيروان، اليوم الجمعة، حادث مرور على مستوى أسفر عن إصابة شخصين، رجل و إمرأة حامل، وتضرر السيارة بالكامل.

وتتمثل صورة الحادث في إنقلاب السيارة على حافة الوادي جراء الإفراط في السرعة وانزلاقها مما أدى الى فقدان التوازن حسب المعطيات الأولية، وذلك حسب راديو صبرة أف ام.

وتحولت وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني على جناح السرعة لمعاينة الحادث وفتح محضر بحث في الغرض كما تم نقل المصابين الى وحدة الأغالبة للجراحة لتلقي العلاج.
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