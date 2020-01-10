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"الفجر" تنشر الصور الأولى لمركب الصيد المفقود بالغردقة (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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حصلت بوابة الفجر، على صور الإسبيد المفقود وعلى متنه 4 من البحارة بمدينة الغردقة، والذين كانوا في رحلة صيد بنطاق المدينة، وهم الريس ناجي حسن أحمد، وعدلي أحمد نصار، وأحمد ناجي حسن أحمد والشاب إسلام محمد موسى.

وتلقت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغًا بفيد باختفاء إسبيد خرج في رحلة صيد بحرية منذ ثلاثة أيام، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن.

وأكد مصدر أمني، أن المركب كان يقل على متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة، وعقب خروجهم في رحلة صيد لم يعودوا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المختصة للبحث عن المركب ومن عليه، وجارٍ التنسيق بين الأجهزة لكشف ملابسات الواقعة والعثور على المفقودين.

وأضاف المصدر، أن هناك تعاونا مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة وبعض الجهات للبحث مع الأجهزة المختصة في حال العثور على المركب المفقود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية للمركب تفيد بأنه في حدود نطاق مياه مدينة الغردقة.
"الفجر" تنشر الصور الأولى لمركب الصيد المفقود بالغردقة (صور)
"الفجر" تنشر الصور الأولى لمركب الصيد المفقود بالغردقة (صور)
"الفجر" تنشر الصور الأولى لمركب الصيد المفقود بالغردقة (صور)
"الفجر" تنشر الصور الأولى لمركب الصيد المفقود بالغردقة (صور)
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