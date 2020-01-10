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نجل سميرة سعيد يوجه رسالة لها بمناسبة عيد ميلادها

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:31 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص شادي نجل الفنانة سميرة سعيد على تهنئة والدته بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر شادي صورتين له، ظهر فيهم وهو داخل الجيم وبرفقة والدته الفنانة سميرة سعيد، وعلق على الصور قائلاً :"عيد ميلاد سعيد ماما، لسنوات عديدة جعلتيني أبدو متوسطًا في الألعاب الرياضية ، أحبك".


يُشار أن سميرة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة عبر " يوتيوب"، وحملت الأغنية اسم "هوليلة" وهي من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور،توزيع هاني يعقوب، هندسة صوتية هاني محروس

والجدير بالذكر أن الفنانة سميرة سعيد شاركت مؤخرًا في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، وتولى رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج كل من سميرة سعيد،محمد حماقي، راغب علامة، أحلام.
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