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توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على المحتاجين بالشرقية

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إطلاق مبادرة "صحا ودفا"، الأربعاء الماضي، لتقديم الخدمات المتعدده للمواطنين في مختلف قرى المحافظة،، بالتعاو مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

وتقوم اللجنة، بعمل مسح شامل لجميع القرى والكفور والنجوع على مستوى المحافظة؛ لتحديد الأماكن التي تعاني من نقص الخدمات والإمكانيات والتي ما زالت في طور التخطيط والإعداد؛ لاستكمال المشروعات الخدمية بها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تفعيل المبادرة في مرحلتها الأولي يوم الإثنين الماضي، بالتنسيق مع جمعية مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع 1000 بطانية و1000 كرتونة مواد غذائية جافة و1000 حصيرة على المواطنين المحتاجين في مركزي "الحسينية والصالحية".

وأكد المحافظ أن مبادرة "صحة ودفا" والتي انطلقت في مرحلتها الأولى بمراكز شمال؛ لتقديم المواد والسلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات المطلوبة للفئات المستحقة، بهدف توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين على أرض المحافظة، ستبدأ مرحلتها الثانية في غضون الأسبوعين المقبلين، لتشمل باقي المناطق غير المغطاة بالخدمات في المحافظة..

وعبر الأهالي عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية؛ لإطلاقه هذه المبادرة لمساندتهم ورعايتهم ومد يد العون لهم.
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