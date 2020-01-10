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لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:46 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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تعرضت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيء المصحوب بأمطار غزيرة، على المدن الساحلية، لليوم الخامس على التوالي.


ورفعت المحافظة، درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه، وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار.

وكان اللواء هشام أمنه، محافظ البحيرة، قرر فصل التيار الكهربائي عن جميع أعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وكذا إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية، مع استمرار أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وجاء ذلك بعد أن شهدت عزبة القطعان التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة حالة من الهلع والفزع بين الأهالي بسبب نفوق بقرتين صعقا بالكهرباء أثناء مرورهم بجانب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وأثار الحادث استياء وغضب الأهالي لعدم صيانة أعمدة الإنارة وخاصة في فصل الشتاء.

وشهدت محافظة البحيرة، اندلاع حريق في سيارة محمله بالمواد البترولية بالطريق الصحراوي الكيلو 59 قبل مدخل قرية العشر آلاف، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده.

وأكد محافظ البحيرة على انتشار جميع فرق معدات التدخل السريع منذ بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة لليوم الرابع على التوالي حيث تعمل أكثر من 470 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، كما أكد على استمرار العمل على مدار الساعة وتواجد كافة المسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع تراكمات المياه ومتابعة أعمدة الإنارة ومحطات الصرف أولا بأول.

وأهابت المحافظة بالمواطنين، التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والالتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك أو شرفات المباني القديمة. .
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
لليوم الخامس.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة (فيديو)
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