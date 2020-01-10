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دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش التعاون بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:09 م
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بوابة الفجر
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يفتح استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة التعاون والفتح المقرر لها اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لدوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

يبحث فريق التعاون عن استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق في أخر جولتين أمام أبها والاتفاق بنتفس النتيجة بهدف دون رد، فعلى الرغم من البداية الجيدة لفريق التعاون هذا الموسم إلا سرعان ما تغير الحال وتراجع أداء الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتراجعه معه النتائج ليقع فريق التعاون في المركز السابع برصيد 22 نقطة

التعاون بدا مشواره في بطولة الدوري بالتعادل أمام الحزم بهدف دون رد، وبعدها حقق الانتصار على العدالة بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يخسر من الهلال بهدفين لهدف، وبعدها تعرض للهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، قم فاز على أبها بهدف دون رد، ثم عاد لنتائجه المتراجعة وخسر من الأهلي بثلاثية مقابل، وعاد مر ة أخرى وفاز على الفيصلي بهدفين لهدف، وبعدها فاز على الشباب بثلاثية مقابل هدف، وبعدها فاز على ضمك بهدفين لهدف، وبعدها خسر من النصر بهدفين لهدف ثم فاز على الوحدة بنفس النتيجة وبعدها تلقى الهزيمة من الاتفاق بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يلعب فريق التعاون لقاء اليوم بنفس التشكيل الذي يعتمد عليه الجهاز الفني منذ إنطلاق الموسم والمكون من:-

حراسة المرمى : كاسيو

خط الدفاع : مدالله العليان _ ريكاردو ماتشادو _ طلال عيسي _ ابراهيم الزبيدي

خط الوسط : ساندرو مانويل _ ريان الموسي _ هيلدون راموس _ نيلدو بيتروليتا _ سيدريك اميسي

خط الهجوم : تاواميا

وعلى الجانب الأخر يرفع فريق الفتح شعار الفوز وحدة لا يكفي أمام التعاون من أجل الحفاظ على فرصه في مواصلة الصراع للهروب من الهبوط، فريق الفتح يقع في المرتبة الرابعة عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي أي الثالثة من القاع برصيد 9 نقاط وتفصله عن منطقة الآمان 4 نقاط وهو المركز الثالث عشر الذي يحتله الزعيم اتحاد جدة، ويتطلع الفريق الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية مع تعثر المنافسين معه على الهروب من الهبوط من أجل التقدم خطوة في جدول المسابقة.

التشكيل المتوقع للفتح أمام التعاون

حراسة المرمي : ماكسيم كوفال

الدفاع : اندريه بينتو – علي لاجامي – ماتياس اجوير – توفيق بوحميد.

الوسط : محمد الفهيد – على الحسن – مروان سعدان.

الهجوم : منذر النخلي – غوستاف ويخايم – ميشيل تي فريدي.
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