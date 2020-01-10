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نورهان شعيب تنضم لأبطال مسلسل "قوت القلوب"

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة نورهان شُعيب عن انضمامها لمسلسل "قوت القلوب"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نورهان صورة جديدة لها من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت على الصورة قائلة :"من تصوير مسلسل قوت القلوب،إنتاج سينرجي، وبطولة أطيب قلب ماجدة ذكي، و إخراج ملك الدراما مجدي ابو عميرة، دعواتكم".


أبطال مسلسل "قوت القلوب"

المسلسل بطولة ماجدة زكي،إسلام جمال،سهرالصايغ،رانيا فريد شوقي، محمد أنور،فراس سعيد،و أحداثه تدور في 45 حلقة.


وفي سياق آخر، يُشار أنَّ آخر أعمال الفنانة نورهان شُعيب الدرامية، مُشاركتها في مسلسل "بحر"، و المسلسل بطولة ماجد المصري، نورهان شُعيب،عبدالرحمن أبو زهرة، ثراء جبيل،حنان سليمان،محمد على رزق،محمد دياب،سناء شافع، سلوي عثمان،والمسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي
نورهان شعيب تنضم لأبطال مسلسل "قوت القلوب"
نورهان شعيب تنضم لأبطال مسلسل "قوت القلوب"
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الكلمات المفتاحية

قوت القلوب

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