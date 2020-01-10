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موقف كارتيرون من استبعاد عبد الغني أمام زيسكو

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:09 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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تحدث مصدر داخل فريق الزمالك عن السبب وراء عدم الاعتماد على محمد عبد الغني مدافع الفريق في لقاء زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الجمعة.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو مساء اليوم لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشارك عبد الغني بشكل أساسي مع الزمالك في المباريات الماضية بخط الدفاع والاعتماد عليه بصورة ثابتة
وأكد المصدر أن السبب وراء استبعاد اللاعب هو تراجع مستواه خلال الفترة الماضية وآخرها مباراة طنطا ببطولة الدوري والتي فاز بها الفريق بنتيجة 3-2.

وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب عن مباراة زيسكو لحين إلتقاط الأنفاس واستعادة مستواه المعهود وسط تواجد كل من محمود علاء والونش في خط الدفاع وجاهزيتهما بشكل كامل.
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