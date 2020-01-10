لايف alostora مشاهدة مباراة التعاون والفتح كورة ستار بث مباشر مباراة التعاون اونلاين NOW

يواجه يوم الجمعة نادى الفتح السعودى نظيره نادى التعاون السعودى ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى السعودى الممتاز.









من المقرر أن تقام المباراة بين نادى التعاون و نادى الفتح السعودى في تمام الساعة الخامسة و خمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة .





و من المقرر أن تقام المباراة علي أستاد الملك عبد الله الرياضي و ستذاع المباراة علي قناة السعودة الرياضية 2.





و يحتل نادى التعاون السعودى المركز الساسع برصيد اثنين وعشرين نقطة بفارق خمس نقاط عن نادى الهلال في المركز الثانى .





و يحتل نادى الفتح المركز الرابع عشر برصيد تسع نقطة بفارق أربع نقاط عن نادى الاتحاد في المركز الثالث عشر .





و يطمح نادى التعاون السعودى في الوصول الي المركز الثالث علي أقل و يفرقه عن نقطتين فقط يحتله نادى الوحدة.





بينما يطمح نادى الفتح السعودى في الوصول الي مركز هادئ في منتصف الجدول لضمان بقائه في الدورى الموسم القادم.