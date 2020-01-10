HUAWEI Mate 30 Pro | هواوي تطرح أفضل هواتف الجيل الخامس في الإمارات





كشفت مجموعة هواوي الصينية لأعمال المستهلكين ، عن إطلاق هاتفها HUAWEI Mate 30 Pro في الإمارات، وذلك خلال فعالية خاصة في دبي.





ويتميز الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro بقدرات هائلة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يجعله واحدًا من أفضل هواتف الجيل الخامس والفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الـ 5G المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته.





ويستحق الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس بجدارة، وذلك بفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية بدقة 40 ميجابكسل وبطاريته طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية والمتعددة.





وأكد جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: " يجمع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد مذهل من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يتيح معالج Kirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، أما التصميم الخلاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنغ Camera SuperSensing Cine ليمهدا الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G".





1- الأداء المتفوق للهاتف HUAWEI Mate 30 Pro :

يسهم الأداء المميز لمعالج كيرين Kirin 990 5G في دعم الاتصال الكامل بشبكات 2G/3G/4G/5G، فضلاً عن شبكات الجيل الخامس غير المستقلة NSA والمستقلة SA، بالإضافة إلى إنه يدعم هذا الهاتف الرائد شريحتي SIM (من الجيلين 5G+4G) بحيث تدعم إحداهما شبكات الجيل الخامس وتدعم الأخرى شبكات الجيل الرابع.





ويُمكنك الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro إجراء المكالمات باستخدام إحدى الشريحتين بينما تقوم الشريحة الثانية باستقبال المكالمات والاتصال بالإنترنت في الوقت ذاته، كما يمكن تبديل كلتا الشريحتين بكل سهولة، فضلاً عن إسهام حزم الاتصال الترددي من النوعين FDD و TDD في تغطية طيف أوسع من نطاقات التردد الخاصة بشبكات الجيل الخامس والمتاحة لأيّ من الاستخدامات المستقبلية.





2- التصميم الأيقوني للهاتف HUAWEI Mate 30 Pro :

يأخذ HUAWEI Mate 30 Pro مفهوم تصميم الهواتف إلى آفاق جديدة وجريئة مستوحاة من شكل الهالة الدائري، إذ تضفي الهالة الحلقية اللامعة لمسة فريدة من الأناقة على الهاتف، بينما تمثل شاشة HUAWEI Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة. ويتوافر هذا الهاتف الرائد سلسلة باللونين Emerald Green و Orange الجديدين بخامة من الجلد المصنوع من النباتات.





وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يمهد هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G الطريق لثورة في قطاع الشاشات العاملة باللمس، لا سيما وأنه يدعم خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة من دون لمسها، ما يوفر وضع تشغيل اختياري إلى جانب اللمس.





ومن خلال التفاعل مع الشاشة بدون تلامس، يمكن للمستخدمين إنجاز المهام باستخدام إيماءات معينة مثل التلويح للأعلى أو الأسفل أو استخدام 3 أصابع لتصوير لقطةٍ للشاشة.





وتتيح الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي إمكانية تدوير الشاشة رأسياً أو أفقياً بشكل تلقائي حال اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم، ما يضمن أفضل تجربة مشاهدة.





من جهة أخرى، تسمح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بعرض المعلومات ونقل البيانات ومشاركتها والتحكم بها بين عدة أجهزة مثل حواسيب MateBook وهواتف هواوي الذكية، ما يلغي بشكلٍ جذري الحواجز بين أنظمة تشغيل Windows وAndroid.





3- إمكانات فائقة للتصوير وتسجيل الفيديوهات للهاتف HUAWEI Mate 30 Pro :

يتميز الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro بكاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا استشعار العمق ثلاثي الأبعاد 3D Depth Sensing.





ويعد HUAWEI Mate 30 Pro أول هاتف في العالم يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مزدوجة وتشمل كاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل تدعم تقنية Ultra Low-Light Video بقصوى 51200 وفق معيار ISO، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة ويمكنها منافسة كاميرات التصوير الإحترافية، بالإضافة إلى تصوير مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة للغاية Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطارًا في الثانية، التي لم تكن متاحة إلّا من خلال كاميرات التصوير الاحترافية بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو التتابع الزمني بزاوية عريضة جداً في ظروف إضاءة شديدة الإنخفاض.





4- البطارية الفائقة للهاتف HUAWEI Mate 30 Pro :

يتمتع الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro ببطارية ضخمة وطويلة العمر بسعة 4500 ميلي أمبير، ما يضمن لها القدرة على العمل لفترات طويلة من الاستخدام المكثف، كما يمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge، والتي تعتبر أول تقنية شاحن لاسلكي في العالم حاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland.





وسيحظى المستخدمون بلا شك بتجربة شحن آمنة وسريعة لدى الاعتماد على أي من خاصيتي الشحن اللاسلكي فائق السرعة Wireless HUAWEI SuperCharge باستطاعة 27 واط، وشاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 40 واط.





وحرصت هواوي أيضًا على رفع سوية عملية الشحن في مختلف السيناريوهات، وذلك من خلال طرح الشاحن السلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 40 واط) والشاحن اللاسلكي للسيارة (باستطاعة 27 واط)، وبالإضافة إلى ذلك يزود الهاتف الرائد لمستخدمين خاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة والسريعة ما يسمح لهم بإعادة شحن أجهزتهم على نحو سريع.





5- المزايا الأمنية الفائقة للهاتف HUAWEI Mate 30 Pro :

يتميز الهاتف HUAWEI Mate 30 Pro الجديد أيضًا بميزة العرض الخصوصي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تمكن الجهاز من التعرف على وجه المستخدم والقيام بإخفاء المحتوى بشكل تلقائي عند رصد أي وجوه إضافية.





وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تزويد المستخدمين بوسيلة للتحقق من الشخصية في حال طرأت أي تغييرات، إلى جانب ميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل فتح قفل الهواتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد 3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.





ويأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro الجديد من دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.