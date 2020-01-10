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السكة الحديد يتختتم معسكر "منيل شيحه" استعدادًا للدور الثاني

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:05 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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إختتم فريق السكة الحديد، معسكره التدريبي المُغلق، الذي أقيم، استعدادا لانطلاق منافسات الدور الثاني، للمجموعة السادسة، للقسم الثالث.

وشهد المعسكر الذي أقيم في منيه شيحة، خوض السكة لـ 3 مباريات، حقق خلالهم الفوز على بشتيل بهدفين مقابل هدف، وعلى فريق المجموعة العلمية، بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى البطل الأوليمبي بسبعة أهداف مقابل هدف.

وصرح محمد نافع عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق بأنه تم التعاقد مع 3 صفقات وهم أسامة صبحى مدافع، البلاستيك، ومحمد جمعة لاعب اسكو وكواكو لاعب البنك الأهلي.

وكان فريق السكة قرر الاستغناء عن 5 لاعبين، وهم مصطفى جعفر وأحمد علي وأحمد خنخر ويوسف الاورغلى وإعاره ياسر رضا إلى فريق العبور.

ويتصدر فريق السكة قمة المجموعة السادسة للقسم الثالث برصيد 29 نقطة،
ويقود الفريق جهاز فني يضم، جمعة مشهور، مدير فني، وكمال اليمني، مدرب عام، وأحمد صوابى، وايهاب بينا مدربين، ومحمد السيد، مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال، طيب، ووليد نصار، علاج طبيعي، وحسين إبراهيم، مدلك، ومحمد جمال مدير إداري، ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الكرة.
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