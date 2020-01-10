Advertisements
Advertisements
Advertisements

الروبية الإندونيسية تسجل أعلى مستوى منذ 21 شهر

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:59 م
Advertisements
الروبية الإندونيسية
الروبية الإندونيسية
Advertisements

سجلت الروبية الإندونيسية أعلى  مستوى في 21 شهراً خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد توقعات البنك المركزي بمزيد من الصعود للعملة المحلية.


وتلقت العملة الإندونيسية مزيداً من الدعم لتنهي تعاملات اليوم عند أعلى مستوى منذ أبريل 2018، بدعم إشارات المركزي بعدم نيته التدخل في سوق الصرف بعد الصعود القوي للعملة.

وقال المدير التنفيذي للإدارة النقدية في البنك المركزي "نانانج هندارسا" في رسالة نصية، إن بنك إندونيسيا سيسمح للروبية بالارتفاع أكثر وفقًا لآلية السوق طالما ظلت التقلبات تحت السيطرة، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف إن هبوط عجز الحساب الجاري وكذلك التضخم المنخفض والمستقر يساعدان العملة على الارتفاع.

وقام المستثمرون الأجانب بتحقيق صافي شرائي للسندات الإندونيسية في السوق الثانوي بنحو 5.6 تريليون روبية (407 مليون دولار أمريكي) أمس الثلاثاء.

وقال محافظ البنك المركزي "بيري وارجيو" إن مكاسب الروبية تظهر ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة وبنك إندونيسيا، كما أن البنك لم ير أي تأثير كبير للنزاع الأمريكي الإيراني على الروبية، لكنه سيواصل مراقبة جميع التطورات العالمية، بما في ذلك توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبة الإندونيسية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة ليصل الى 13771 روبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المركزي الاندونيسي الروبية الإندونيسية

أخبار تهمك

النصر يقترب من خطف هداف الأهلي

منذ 39 دقيقة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. جوكر الهلال على أعتاب النصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

منذ 39 دقيقة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

"18 رصاصة".. مفاجأة جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عملة إندونيسيا تتراجع لأدنى مستوى منذ أزمة 1998

العملة الهندية ترتفع لأعلى مستوياتها في عامين

بعد ارتفاعه عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

الروبية الهندية تهبط لأدني مستوي في 2019

استطلاع: لن يستعيد الروبية الهندية أراضيها المفقودة أمام الدولار في العام المقبل

استطلاع: البنك المركزي الإندونيسي يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى لدعم الاقتصاد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:42 م

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

01:23 م

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

09:27 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status