رسالة تحفيزية من مرتضى للاعبي الزمالك



ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وطلب مرتضى من لاعبيه بالتحلي بالروح القتالية والإصرار كما حدث في مواجهة طنطا الأخيرة ببطولة الدوري واعتبرها مفتاح تحقيق الفوز.



وتابع "لا تفكروا في فارق النقاط مع الأهلي، العبوا كل اللقاءات من أجل أمر واحد فقط وهو الفوز فقط وسنعوض فارق النقاط مع الأهلي".





وأشار إلى أنهم لن يقفوا صامتين أمام ما يحدث من قرارات التحكيم وسيتحركوا في كل الاتجاهات من أجل إعادة المنظومة التحكيمية للصواب في الفترة المقبلة.



وكان الزمالك قد فاز على طنطا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري على ستاد المحلة، وكان الفريق متأخر بهدفين لهدف قبل أن يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.





حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الاجتماع مع لاعبيه في الساعات الماضية لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء زيسكو.