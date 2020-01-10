متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟.. الأرصاد تجيب

شهدت القاهرة سقوط أمطار صباح اليوم الجمعة، على غالبية محافظات مصر، وهو ما حذرت منه الأرصاد في بيانها الصادر أمس الخميس.





بيان الأرصاد





ويتابع الكثيرون بيانات هيئة الأرصاد للاطمئنان على حالة الطقس، ودرجات الحرارة؛ لتوخي الحذر قبل السفر أو الخروج للعمل، أو المكوث خارج المنزل، واتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تقلبات الطقس.





استفسارت من الأرصاد





وتزداد الأسئلة الموجهة لهيئة الأرصاد والمتعلقة بموعد انتهاء الاضطرابات في الطقس، وعودة درجات الحرارة إلى الاستقرار.





الأرصاد تجيب





وردًا على هذه الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بحالة الطقس، قالت الأرصاد: "تنتهي البلاد من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة".





بيان الأرصاد





وتابعت الأرصاد: " تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل إلي حد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، مما يزيد الإحساس بشدة وبرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.





تحذير الأرصاد من الأمطار





يذكر أن هيئة الأرصاد، أكدت في وقت سابق، على أن الأمطار الغزيرة والرعدية تساقطت على السواحل الشمالية، وامتدت متوسطة الشدة إلي مناطق من الوجه البحري يوم الثلاثاء الماضي، وامتدت يوم الأربعاء إلي سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.





درجات الحرارة





وصاحب ذلك انخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نهارا، شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.



