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أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لزوجته

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:07 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة إلى زوجتة نادية، معربة عن حبه الشديد لها.



ونشر صورة له وهو يحتضن زوجتة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلق على الصورة قائلاً "قائلا:"قبل عام شكرا لك على حبك ورعايتك نادية".


يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم" ولاد رزق 2 "الذي تم عرضه في عيد الأضحى المبارك الماضي.



جدير بالذكر أن الفيشاوي يشارك فى بطولة فيلم أشباح أوروبا بجانب كل من "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، وأروى جودة، عباس أبو الحسن، محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق وتم طرح البرومو التشويقي استعدادًا لطرحه
أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لزوجته
أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لزوجته
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الفيشاوي أحمد الفيشاوي

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