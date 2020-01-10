لاعبو دمنهور في إنتظار صرف مستحقاتهم المالية

يترقب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور، الحصول علي مستحقاتهم المالية، من مسؤولو نادي دمنهور، وذلك بعد إنتقال زميلهم وحيد محسن، صانع ألعاب الفريق إلي نادي فاركو مقابل 250 ألف جنية، وذلك لحل هذه الأزمة المالية.



وينتظر لاعبي دمنهور من مجلس إدارة نادي دمنهور خلال الأيام المقبلة قبل بداية منافسات الدور الثاني بالمجموعة الثالثة صرف باقي مستحقاتهم المالية ويحق للاعبين الحصول علي قسط يناير وثلاثة مكافأت من الدور الأول ومرتي شهر ديسمبر الماضي.



وقام وحيد محسن بالتوقيع للفريق السكندري لمدة ثلاث مواسم، مقابل حصول نادي دمنهور علي مبلغ 250 ألف جنية نظير الموافقة على إنتقال اللاعب لفاركو، حيث حصل على الإستغناء الخاص به في حضور ممدوح الكوانيني، وحمادة يحيي وكلاء اللاعب ، ومحمد خطاب ، وإيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وعصام عمار عضو مجلس أدارة النادي وحكيم شحاتة نائب رئيس نادي دمنهور وأحمد أبو علو عضو مجلس إدارة دمنهور.



ومن جانبه أكد إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور أن قرار التفريط، في وحيد محسن، جاء لقرب إنتهاء مدة التعاقد معه بنهاية هذا الموسم وبالتالي كان القرار بالموافقة علي بيعه لحل الأزمة المالية الطاحنة وتخصيص مبلغ بيعه للصرف فقط علي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتحقيق استقرار إدارى ومادى للجهازالفني بقيادة كمال فريد خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة هذا الموسم .



يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد18نقطة عقب ختام منافسات الدور الأول، للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.