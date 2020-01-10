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إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:42 م
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فالفيردي
فالفيردي
عبد القادر عرابي
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حسمت إدارة برشلونة موقف المدير الفني الإسباني للفريق إرنستو فالفيردي، في أعقاب الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق يوم أمس ضد أتليتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وصرح مدير العلاقات الرياضية "جيرمو أمور" أن المدير الفني فالفيردي مستمر مع الفريق حتى إشعار آخر، نافياً نية الإدارة إقالته في الوقت الحالي.

وأدلى أمور بتصريحات لشبكة "موفي ستار بلس" تناقلتها صحيفة آس الإسبانية قائلاً: " كانت الخسارة شيئاً مزعجاً بالنسبة لنا".

وأضاف: " من الصعب التخلي عن فالفيردي في الوقت الحالي، لقد عبر الكثير من العقبات الهامة مع النادي طوال مشواره، فمن يهاجموه لا يتذكروا تلك المباريات".

وواصل مهاجما تقنية الفار التي ألغت هدفين لبرشلونة: " حينما تخوض المباريات الهامة ضد الأندية القوية، تحدث تلك الأشياء، حينما تفكر في الفوز يمكن أن تتلقى الخسارة، أدينا بشكل جيد في البداية، لكن أمور أخرى حالت دون تقدمنا بفارق هدفين".

ومن المقرر عقد إدارة برشلونة لإجتماعاً هاماً يوم الإثنين المقبل، حيث من المتوقع أن تتم خلاله مناقشة مستقبل فالفيردي مع الفريق.

وفشل برشلونة في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات رسمية له، الأمر الذي ضاعف الضغوط الملقاة على المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي.
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