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كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:37 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"نتوقع فريق منظم للغاية مع رغبة كبرى بالدفاع والهجمات المرتدة، انهم فريق جيد تكنيكيًّا، لديهم لو سيلسو وايركسن وآلي والعديد من الذين بإمكانهم خلق الفرص، لديهم السرعة المتمثّلة بسون ومورا وكذلك آورييه وسيسينيون".

وأضاف :"كيتا وميلنر لن يلعبان غداً، هما غير جاهزين، اصابتهما عضلية ومختلفة نوعاً ما، سنرى مدى استجابتهما ولن نريد وضع إطار زمني، نحن منفتحون على موعد عودتهما بأي وقت عندما يمنحنا الطاقم الطبي الإذن بعودتهما".

كلوب تابع :"فابينهو ولوفرين يعملان بجهد كبير، لكن سيعودان للتدريبات الجماعية الاسبوع المقبل ونرى موضوع مشاركتهما ضد اليونايتد، ماتيب تدرب لوحده وبالأمس شارك مع تدريبات الفريق الاول، شاكيري تدرب بشكل طبيعي".

وزاد :"أنا فخور بلقب "النورمال وان" وراضٍ جداً عنه، ليس هنالك شيء مميز بي".

وأشار :"لطريقة الوحيدة التي افهمها هي ان تقوم بما تجيده وبشغف كبير، ومن خلال تواجد اشخاص استثنائيين حولك، أنا لست مميزاً".

وعن تتويج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا قال :"أخر بضع سنوات أفضل لاعب بأفريقيا كان من ليفربول، إنها مستحقة تماماً للجميع، إنه شيء جميل جداً [فوز ماني] نعلم كيف يسير العالم وفوزه يمنحنا دفعة جيدة جداً ولقد أحببت ذلك".

وحول تطوير اللاعبين قال :"كل هؤلاء اللاعبين مركزين على تطورهم بأنفسهم، نحن نتعاقد مع اللاعبين لأننا نعرف انه يمكنهم مساعدتنا ودفعنا للأمام، لقد سارت جميع صفقاتنا بشكل جيد، انه شيء استثنائي لكنه كذلك بسبب البيئة التي يخلقها اللاعبين بهذه المجموعة، انه شيء رائع للاعبينا".
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