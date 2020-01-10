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رسميًا.. أرنولد لاعب الشهر في البريميرليج
الجمعة 10/يناير/2020 - 01:31 م
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علي نبوي
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حصد الظهير الأيمن الإنجليزي أليكسندر أنولد لاعب ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عن شهر ديسمبر الماضي.
وقدم أرنولد مستوى مبهر مع فريقه ليفربول حيث ساهم في تحقيق الريدز للفوز بالمباريات التي خاضها في شهر ديسمبر.
وسجل أرنولد هدفًا في مرمى ليستر سيتي وصنع 3 أهداف أخرين خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يحتل فريقه صدارة البريميرليج.
وأصبح أرنولد أول ظهير يُحقق هذه الجائزة مٌنذ ميكا ريتشاردز لاعب مان سيتي في عام 2007
وقدم أرنولد مستوى مبهر مع فريقه ليفربول حيث ساهم في تحقيق الريدز للفوز بالمباريات التي خاضها في شهر ديسمبر.
وسجل أرنولد هدفًا في مرمى ليستر سيتي وصنع 3 أهداف أخرين خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يحتل فريقه صدارة البريميرليج.
وأصبح أرنولد أول ظهير يُحقق هذه الجائزة مٌنذ ميكا ريتشاردز لاعب مان سيتي في عام 2007
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