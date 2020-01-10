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المؤبد لخادمة هشمت رأس ربة منزل بـ"إيد هون" في القاهرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قضت محكمة شمال القاهرة، في القضية رقم 18005 لسنه 2019، بالمؤبد على "هدى.ع.ع" 34 سنة، بتهمة قتل ربة منزل تدعى "عائدة.ع.م"، حيث كانت تعمل خادمة لدى المجني عليها وقامت بضربها على رأسها عدة مرات بآلة حادة "إيد الهون" حتى أزهقت روحها، وكما سرقت عدة محتويات من مسكنها، وهي عباره عن هاتفين محمولين، وحاسب محمول، شاشه تلفاز، وكروت دفع آلي تابعة للبنك الأهلي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطه النزهة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور تم الوصول إلى مكان الجريمة والعثور على المجني عليها داخل شقتها في أحد عقارات شارع عثمان بن عفان بدائره القسم، ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها ومصابة بعدة جروح قطعية بمؤخرة الرأس.

وكما تم اكتشاف سرقة المتعلقات المذكورة سابقا من الشقة، وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، تم الحصول على مقطع فيديو لظهر المتهمة أثناء قيامها بسحب مبالغ مالية من ماكينه صرف آلي تابعة للبنك الأهلي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المتهمة وإلقاء القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها جريمتي القتل والسرقة، وأقرت أنها فور ذهابها إلى المنزل، أعطت زوجها العاطل -الذي كان محجوزا معها على ذمة القضية لكنه حكم له بالبراءة - المسروقات ليقوم ببيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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