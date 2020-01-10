أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

أبدى مسئولو الأهلى عدم الاهتمام بما يتردد عن تقديم نادى الزمالك شكوى جديدة ضد محمود عبدالمنعم كهربا الوافد الجديد للقلعة الحمراء.





وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة الفريق لا تهتم بمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الأهلى ليس طرفًا فى محاولات الزمالك للتصعيد ضد كهربا، وهناك صحة فى جميع خطوات التعاقد التى قام بها النادى بضم اللاعب من صفوف أفيس البرتغالى لمدة 4 سنوات ونصف.





وتابع، ما يؤكد صحة موقفنا هو وصول البطاقة الدولية للاعب، ومشاركته فى المباريات محليًا وإفريقيًا.





وأكمل، لا نتوقع أن يتم إيقاف كهربا كما يرغب الزمالك خصوصًا أن الأهلى ليس له أى علاقة بأى أزمة، وأقصى ما يمكن توقيعه على اللاعب عقوبات مادية فقط بعد عام أو عامين.