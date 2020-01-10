KORA GOAL - يلا شووت مشاهدة التعاون والفتح بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش التعاون NOW

لا شك أن محبي كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى مشجعي نادي التعاون السعودي وأيضاً انصار نادي الفتح السعودي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النموذجي السعودي والتعاون السعودي، إضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة الفتح السعودي والتعاون السعودي، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





موعد مباراة التعاون السعودي ضد الفتح السعودي

سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة التعاون السعودي و الفتح السعودي بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين سوف تكون مباراة الفتح ضد التعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD (السعودية الرياضية 1 HD) العربية فيما سيكون معلق المباراة هو(خالد المديفر) .





يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومن المقرر ان تنطلق مباراة أبناء النخيل السعودي والتعاون السعودي تحديداً في تمام الساعه 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:05 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.





الترتيب في الدوري السعودي





لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

7 التعاون

13

7

1

5

21

18

3

22

14 الفتح

13

2

3

8

18

27

-9

9

تاريخ مواجهات التعاون و الفتح

يأمل نادي الفتح السعودي في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي التعاون السعودي ، يوم الجمعة 10 يناير 2020 في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وجدير بذكر ان الفتح ألتقى التعاون في 41 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي الفتح الانتصار في 14 مواجهات مقابل 13 خسارة و14 تعادلات.





تعرف على موعد مباراة التعاون والفتح القادمة ضمن مباريات الدوري السعودي , وما هي القنوات الناقلة والمعلق لهذه المباراة , لمن يحبون المواعيد القوية والنارية ضمن إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان , لقاء يجمع بين فريقي التعاون والفتح, وذلك على ارض مدينة بريدة على إستاد الملك عبد الله الرياضية في يوم الجمعة 10 يناير 2020 , الموافق 15 جمادى الأولى 1441 هجري ضمن إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

ترتيب التعاون والفتح في الدوري السعودي





يحتل نادي التعاون المركز السابع في الدوري السعودي , و باثني وعشرون نقطة ,والجدير بالذكر أن نادي التعاون فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في 5 مباريات.





بينما يحتل نادي الفتح المركز الرابع عشر و بتسع نقاط في الدوري السعودي , وقد حصل عليها من خلال 2 فوز و 3 تعادلات و 8 خسارة.

موعد ومعلق مباراة التعاون والفتح القادمة والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

لعشاق كرة القدم الخليجية , والسعودية تحديدا سوف يكون موعد مباراة التعاون والفتح في تمام الساعة 06:05 مساء بتوقيت السعودية و الكويت وقطر والعراق والبحرين وجزر القمر وفي الساعة 05:05 مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وليبيا وفلسطين ولبنان وسوريا , والساعة 07:05 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان , والساعة 04:05 بتوقيت توقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 03:05 ظهرا في توقيت موريتانيا وتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والفتح

يمكن لكل المتابعين مشاهدة مبارة التعاون والفتح على قناة السعودية الرياضية وعلى قناة KSA SPORT 1 HD.

معلق مباراة التعاون والفتح

وسيكون معلق المباراة هو المعلق الرياضي خالد المديفر.











