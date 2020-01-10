يلا شووت NOW مشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش التعاون YALLA ONLINE

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الجمعة 10/يناير/2020 - 01:22 م
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مشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر
مشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر
الفجر الرياضي
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عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة متتبعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى مشجعي التعاون السعودي وأيضاً انصار نادي الفتح السعودي، بدون شك ينتظرون وبفارغ صبرهم هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة التعاون جدة والفتح السعودي،

موعد مباراة التعاون x الفتح :
إنطلاق المباراة : يوم الجمعة 10 يناير 2020
الساعة : 17:05 مصر، 18:05 السعودية
المباراة الفتح vs التعاون
التعاون vs الفتح
البلد المستضيف :السعودية
المدينة : بريدة
الملعب :استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية
الحكم: الحكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
مساعد حكم: لم يحدد بعد
حكم رابع: لم يحدد بعد
المعلق : خالد المديفر
البطولة: دوري المحترفين السعودي
معلومات أضافية : الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التوقيت التعاون x الفتح :
15:05 غرينتش – نواكشوط
16:05 الرباط – الجزائر – تونس
17:05 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
18:05 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
19:05 مسقط – أبوظبي
طهران 20:05

القنوات الناقلة التعاون السعودي ضد الفتح السعودي :
KSA Sports 1 HD
القناة : السعودية الرياضية 1

شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة هي صاحبة حق بث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان – السعودية 2019 بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

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موعد مباراة التعاون والفتح والقنوات الناقلة في الدوري السعودي
موعد مباراة التعاون ضد الفتح والقنوات الناقلة في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة 10 يناير 2020
 
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مشاهدة مباراة التعاون والفتح بث مباشر

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