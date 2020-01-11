YouTube يعلن عن سياسات خصوصية جديدة للمحتوى المخصص للأطفال

غيرت منصة يوتيوب - YouTube سياسات خصوصية المحتوى المخصص للأطفال، وسيطلب نظام الفيديو الآن من صناع المحتوى تسمية قنواتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على أنها "مخصصة للأطفال" إذا كان الجمهور الرئيسي للمحتوى هو الأصغر سنًا.





وبهذه الطريقة، يمكن تعطيل بعض خصائص المحتويات التي تم تصنيفها على أنها "مخصصة للأطفال"، وسوف تحد من جمع البيانات واستخدامها.





وأعلن النظام الأساسي أن هذا النوع من المحتوى سيعطل الإعلانات والميزات المخصصة مثل التعليقات أو المقالات الإخبارية أو الحفظ إلى قوائم التشغيل أو الدردشة.





وقالت الشركة في بيان: "يعامل موقع يوتيوب - YouTube الآن المعلومات الشخصية لأي شخص يرى محتوى للأطفال على المنصة كما لو كان مصدره طفل، بغض النظر عن عمر المستخدم"، ومع ذلك ، يمكن لهذا الإجراء الجديد أن يؤثر على إيرادات YouTube، وكذلك الآلاف من منشئي محتوى الأطفال الذين، حسب الشركة، سيعانون "تأثيرًا كبيرًا".





وـضافت الشركة: "نحن ملتزمون بمساعدة المبدعين على التنقل في هذا المشهد الجديد ودعم نظامنا البيئي للمحتوى العائلي"، مضيفا أنه سينشر المزيد من المعلومات حول هذه القضية في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى التغييرات في سياسات الخصوصية، أعلن YouTube أن المحتوى المصنّف "مصنوعًا للأطفال" سيضيف نصًا يوجه المستخدم إلى YouTube Kids، منصة جوجل بث الفيديو للأطفال دون سن 13.

