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شاهد.. بشرى مع الكابتن محمد زيدان (صورة)

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:21 م
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بوابة الفجر
شيماء يونس
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شاركت الفنانة بشري، جمهورها بأحدث صور لها من حسابها الشخصي على مواقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت بشري في الصورة مع الكابتن محمد زيدان، وعلقت على الصورة قائلة:" مع واحد من أحرف واشطر لعيبة الكرة المصرية"، مشتركين في مظهر واحد من جاكيت باللون الاسود و بنطال جينز مع ارتداء بشري لقبعة سوداء.

وعلى جانب آخر، ظهرت بشري على غلافة مجلة نساء مغربيات في عددها الجديد في نهاية سنة ٢٠١٩، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومميزة بقفطان مغربي،
ورفعت شعرها البنى من الأمام، وتركته منسدلًا علي كتفيها بطريقة ناعمة تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.


ويذكر أن الفنانة بدايتها كانت كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل من خلال سيت كوم شباب أون لاين، وحققت النجاح بكافة الأدوار التي نسبت إليها مع إختلاف الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي، أخر عمل فني شاركت فيه، مسلسل "عوالم خفية" لعادل أمام الذي تم عرض في رمضان ٢٠١٨.
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