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وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من جيناتنا الوراثية

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:36 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب أن نفرق بين الاستسلام والسماحة، حيث أن المستسلم ضعيف لا يمكن فعل شيىء، وإنما الحلم والسماحة يحتاجان إلى قوة تحميهما.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد قصر عابدين بالقاهرة، اليوم الجمعة، إلى أن وحدة أبناء الوطن، ووقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، والدولة، والجيش، والشرطة أحد أهم عناصر القوة، مشددا على أن قوة وتماسك الصف هو أحد أهم أسباب تماسك الدول.

ونوه وزير الأوقاف، بأن عوامل سقوط الدول من داخلها أقوى من العوامل الخارجية، موضحا أن التحديات التي تواجهنا تتطلب الوقوف صفا واحدا، مؤكدا أن مصر دولة تبني ولا تخرب، وأن حماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية هو حماية لمقاصد الأديان، وحماية الوطن والدفع عنه جزء لا يتجزأ من عقديتنا الدينية، وهو جزء من جيناتنا الوراثية.
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الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف وحدة الوطن مختار جمعة

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