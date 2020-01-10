وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من جيناتنا الوراثية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب أن نفرق بين الاستسلام والسماحة، حيث أن المستسلم ضعيف لا يمكن فعل شيىء، وإنما الحلم والسماحة يحتاجان إلى قوة تحميهما.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد قصر عابدين بالقاهرة، اليوم الجمعة، إلى أن وحدة أبناء الوطن، ووقوف الشعب المصري خلف القيادة السياسية، والدولة، والجيش، والشرطة أحد أهم عناصر القوة، مشددا على أن قوة وتماسك الصف هو أحد أهم أسباب تماسك الدول.



