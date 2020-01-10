عاجل.. أول لقطات للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية (فيديو)

أذاهت فضائية "الحدث"، ما بثه التلفزيون الإيراني الرسمي بعرض مقطعًا للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران هذا الأسبوع.





وذكر التعليق الصوتي على اللقطات، أن الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن من الممكن تحميل وحدة الذاكرة بهما وتحليلها، موضحًا أن أحد الصندوقين مسجل الصوت يسجل صوت الطيار، والأخر يسجل بيانات الرحلة الذي يسجل قياسات الطائرة.





وأعلنت إيران أنها لن تسلم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران الأربعاء، إلى شركة بوينغ، مصنعة الطائرة، أو الولايات المتحدة.



