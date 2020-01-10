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عاجل.. أول لقطات للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية (فيديو)
الجمعة 10/يناير/2020 - 12:25 م
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رقية جمال
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أذاهت فضائية "الحدث"، ما بثه التلفزيون الإيراني الرسمي بعرض مقطعًا للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت قرب طهران هذا الأسبوع.
وذكر التعليق الصوتي على اللقطات، أن الصندوقين تعرضا لأضرار، لكن من الممكن تحميل وحدة الذاكرة بهما وتحليلها، موضحًا أن أحد الصندوقين مسجل الصوت يسجل صوت الطيار، والأخر يسجل بيانات الرحلة الذي يسجل قياسات الطائرة.
وأعلنت إيران أنها لن تسلم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران الأربعاء، إلى شركة بوينغ، مصنعة الطائرة، أو الولايات المتحدة.
وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-800" بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران، وأكدت السلطات الإيرانية مقتل 176 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها.
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