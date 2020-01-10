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مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY السعودية الرياضية رابط ماتش النصر live

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق النصر أمام نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر واتحاد جدة على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يقع اتحاد جدة في المركز الثالث عشر ولديه 13 نقطة.

موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم
تقام مباراة النصر واتحاد جدة في تمام الساعة 07:05 بتوقيت القاهرة، و08:05 بتوقيت الرياض.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي
تذاع مباراة النصر ونظيره فريق اتحاد جدة عبر قناة  KSA Sports 1 HD، ضمن مباريات الدوري السعودي.
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