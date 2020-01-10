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دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم بتاريخ 10-1-2020 NOW

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه فريق النصر السعودي نظيره اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة 10/1/2020، على ستاد الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

ستُقام مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 07:05 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 08:05 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

ستُذاع مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي بشكل حصري عبر قناة KSA Sports 1 HD قناة السعودية الرياضية إتش دي 1، والسعودية الرياضية إتش دي 3، ويُعلق على اللقاء كلًا من عبد الله الحربي وبلال علام.

 

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

 

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراته أمام النصر بالتشكيل التالي:-

 

حراسة المرمى: فواز القرني.

 

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عبد الله العمار - عمار الدحيم - منصور الحربي.

 

خط الوسط: جوناس دي سوزا - كريم الأحمدي - عبد العزيز البيشي - كارلوس فيانويفا - رومارينيو.

 

خط الهجوم: أليكساندر بريوفيتش.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الاتحاد مباراته أمام النصر بالتشكيل التالي:-

 

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

 

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - عوض خميس.

 

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط.

 

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

 

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يقع اتحاد جدة في المركز الثالث عشر ولديه 13 نقطة.

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