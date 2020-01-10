فيسبوك يرفض الحد من الإعلانات السياسية لكنه يمنح المستخدمين المزيد من السيطرة عليها

أعلنت شركة فيسبوك - Facebook، أمس الخميس، عن بعض التغييرات في سياسة الإعلانات السياسية، بما في ذلك بعض "ميزات الشفافية" الإضافية التي ستتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في الإعلانات التي يريدون رؤيتها.





غير أن الشركة لن تتراجع عن سياستها الحالية المتمثلة في السماح لجميع الإعلانات السياسية المستهدفة بالظهور على شبكتها الاجتماعية، وفق ما أوردته رويترز، نقلاً عن منشور من مدونة روب ليذرن، مدير إدارة المنتجات في الشركة.





وقال ليذرن في منشور المدونة: "سيتم نشر ميزات الشفافية الموسعة في الربع الأول من عام 2020 وستطبق في جميع البلدان حيث نسهل إخلاء المسؤولية" مدفوع الأجر "على الإعلانات".





واضاف، "تستند سياسة الإعلان على Facebook إلى مبدأ" يجب أن يكون الناس قادرين على الاستماع من أولئك الذين يرغبون في قيادتهم ، وأن ما يقولونه يجب أن يتم التدقيق فيه ومناقشته في الأماكن العامة".



وتقوم فيسبوك بتحديث مكتبة الإعلانات الخاصة به، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من رؤية حجم جمهور الإعلان والبحث عن إعلان محدد والتحكم في كيفية وصول المعلن إليهم، وحتى اختيار مشاهدة حملات سياسية واجتماعية أقل على Facebook و Instagram.





يذكر أن الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج، قد واجهت انتقادات واسعة النطاق في العام الماضي بسبب سياستها للسماح بإعلانات سياسية مستهدفة دون أي تدقيق للحقائق.





وقال بعض الديمقراطيين في ذلك الوقت إن سياسة فيسبوك قد تسمح لحملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب بعرض إعلانات كاذبة على المنصة.





وحظر Twitter جميع الإعلانات السياسية على منصته في 2019 وأعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيعرض ميزة جديدة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه الرد على تغريداتهم.





من ناحية أخرى، أعلنت Google في نوفمبر أنها ستتوقف عن السماح للمعلنين باستهداف الإعلانات السياسية باستخدام سجلات الناخبين العامة والانتماءات السياسية العامة.







