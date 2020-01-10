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وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:16 م
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عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط، والمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان: "فى محافظة أسيوط، تم إنهاء وجارٍ تسليم 3 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 404 ملايين جنيه، لخدمة 760 ألف نسمة، وهى (محطة مياه ديروط وشبكاتها – وحدتا حديد ومنجنيز "مسرع – بنى غالب" - معالجة الروبة لـ8 وحدات مياه مرشحة نقالى)، وجارٍ تنفيذ مشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، لخدمة 15 ألف نسمة".

وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى المدن، وهى (مشروع صرف صحى ابنوب والفتح المتكامل "ثلاثى"، بطاقة 82 ألف م3/يوم، ومشروع صرف صحى صدفا والغنايم المتكامل "ثلاثى"، بطاقة 26 ألف م3/يوم، ومشروع صرف السيب النهائى لمعالجة القوصية بأسيوط، ومشروع الوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج، بطاقة 16 ألف م3/يوم وخط السيب، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي منفلوط، بطاقة 38 ألف م3/يوم، وخط السيب، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل "ثلاثى"، بطاقة 52 ألف م3/يوم، ومشروع صرف صحي البداري وساحل سليم، بطاقة 33 ألف م3/يوم، وغابات شجرية بمساحة 300 فدان)، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ15 منطقة ريفية، يقطنها أكثر من 178 ألف نسمة، بما نسبته 5.5 % من سكان المناطق الريفية، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ32 منطقة ريفية، يقطنها نحو 714 ألف نسمة، بما نسبته 22 % من سكان المناطق الريفية، بخلاف 7.5 % من سكان المناطق الريفية يتمتعون بخدمات الصرف الصحى، لترتفع نسبة المخدومين بالصرف الصحى بعد انتهاء تلك المشروعات إلى 35 % من سكان المناطق الريفية.

وأشار المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أن الشركة وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وعدد من الشركات، نفذت مشروعات إحلال وتجديد لشبكات المياه والصرف، وقامت بتوفير الوصلات المنزلية للأهالى غير القادرين، وتركيب قطع المياه الموفرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم افتتاح 4 مراكز لخدمة 2 مليون نسمة بـ(أسيوط – صدفا – ديروط – ساحل سليم)، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 3 مراكز أخرى لخدمة 900 ألف نسمة بـ(أبوتيج – القوصية – الغنايم)، كما تم إنشاء مركز تدريب متطور ومركز خدمات متكامل (خدمة عملاء وخط ساخن).

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