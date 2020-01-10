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التنسيق الحضاري: الارتقاء بالمسارات المؤدية للمتحف الكبير (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن هناك لجنة مشتركة من الجهاز ومحافظة الجيزة ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري ووزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني معنية بالارتقاء بالمسار المؤدي للمتحف المصري الكبير، يتضمن الارتقاء بالصورة البصرية بشكل عام المحيطة بالمتحف المصري الكبير بجميع المسارات والمحاور والطرق والساحات التي تؤدي للمتحف.

وأوضح "أبو سعدة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الطريق الدائري وشارع الهرم وفيصل وطريق الفيوم الجديد هي شرايين تصل للمتحف المصري الكبير ومن الهام أن تكون هذه الطرق والشرايين بشكل يليق بتاريخ مصر والحضارة الموجودة بهذا المتحف.

وأكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أنه تم وضع تصور للتطوير وتم البدء في تنفيذه لإعادة الوجه الحضاري للطرق المؤدية للمتحف المصري القديم.
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