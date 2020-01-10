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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الرجاء NOW

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:00 م
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مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل
مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل
الفجر الرياضي
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يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا على نظيره شبيبة القبائل الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب تيزي وزو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء مباشر

ويسعى الفريق الجزائري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز على الرجاء،  لتعزيز حظوظه في المنافسة علي إحدي بطاقتي التأهل لربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

على الجانب الآخر، يأمل الرجاء المغربي في العودة بنتيجة إيجابية على ملعب الشبيبة  لتسهيل مهمته في التأهل للدور المقبل من البطولة.

 

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ترتيب مجموعة الرجاء وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا


 
يحتل الرجاء المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحل شبيبة القبائل في المركز الثالث برصيد 3نقاط.
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