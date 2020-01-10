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انفجارات ضخمة تهز مصفاة نفط في روسيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:38 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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كشف مقطع فيديو، علي موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، انفجارات ضخمة هزت مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي روسيا.

ويظهر من الفيديو، الذي التقطه شهود عيان، انفجاران وقعا في المصفاة، ليتبين فيما بعد أن السبب هو اشتعال مواد سريعة الاحتراق.

ووفقا لسلطات مدينة أوختا فإن الحريق لم ينتشر خارج منطقة المصفاة، من جهتها أكدت خدمة الطوارئ الروسية أنه تم التعامل وإطفاء الحريق بشكل كامل.

وكان هذا الحريق الضخم قد نشب في المصفاة أمس الخميس، وأعقبته انفجارات وامتد إلى مساحة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة.

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