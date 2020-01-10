كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط الرجاء HD

في واحدة من المواجهات الكبرى، يستضيف فريق شبيبة القبائل الجزائري نظيره الرجاء الرياضي المغربي، غدًا الجمعة الموافق 10-1-2020، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة شبيبة القبائل والرجاء الرياضي على ملعب «1 نوفمبر 1954 - تيزي وزويدخل».





ويدخل الفريقان المباراة من أجل تعزيز آمالهما في الوصول للدور المقبل من البطولة، نظرًا لأن المنافسة شرسة للغاية لحصد بطاقتي التأهل.





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ويتواجد في هذه المجموعة فرق الترجي الرياضي التونسي بالإضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي، بجانب الرجاء والشبيبة.





ويتواجد الترجي على رأس هذه المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الرجاء في المركز الثاني بـ 6 نقاط، وشبيبة القبائل في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وفيتا كلوب يتذيل المجموعة بنقطة وحيدة.





وفي المباراة الماضية فاز فريق الرجاء على أرضه ووسط جماهيره على شبيبة القبائل بهدفين نظيفين.

موعد مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي

تبدأ مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، و16:00 بتوقيت جرينيتش.

ملعب مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي

تقام مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي، على ملعب «1 نوفمبر 1954 - تيزي وزو».

القناة الناقلة لمباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي

تذاع مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

معلق مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي

يعلق على مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي، التونسي عصام الشوالي.