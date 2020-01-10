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التنسيق الحضاري: مصر تمتلك حدائق متفردة على مستوى العالم (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز لديه مشروع رائد للتعامل مع مباني منطقة وسط البلد، وإعادة توظيفها والمشاركة في الاستثمار في مباني هذه المنطقة لضمان أن قلب المدينة سيتم الحفاظ عليه، وحتى لا نفقد مباني ذات قيمة نتيجة التوغل الاستثماري والاقتصادي على البعد الفني.

وأوضح "أبو سعدة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن مصر تمتلك حدائق متفردة على مستوى العالم، مثل حديقة الحيوان والأسماك والأندلس والأورمان والنباتات في أسوان وما تبقى من حديقة الأزبكية التي تعرضت للتعدي عليها بشكل كبير، وهناك مشروع لعودة الحدائق التراثية التي بها نباتات نادرة يجب الحفاظ عليها، والجهاز يعمل على تنفيذ هذا المشروع.

وأكد رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن ما تقوم به وزارة الإسكان من عودة المنطقة خلف سور مجرى العيون مشروع معماريًا رائدًا لإعادة صياغة منطقة المدابغ، موضحًا أن هذا المشروع تم عرضه على الجهاز، واتضح أن مفردات المشروع واللغة المستخدمة فيه تبرز قيمة سور مجرى العيون.
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حدائق مصر التنسيق الحضاري أخبار مصر

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