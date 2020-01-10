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فيصل زيدان يطرح تساؤلات نارية بشأن سخرية الجماهير ومحمد صلاح من الجبلاية بعد جائزة الكاف

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الإعلامي فيصل زيدان، على طرح العديد من التساؤلات، في حلقة جديدة من برنامجه "one-touch".

 

وتسائل زيدان عن سر غضب الجماهير المصرية من حصول الاتحاد المصرى لكرة القدم، على جائزة أفضل اتحاد فى القارة رغم انه فى النهاية اتحادنا ؟.

 

وتابع زيدان هل كان صلاح محقا فى تويتة انتقاده للجبلاية ؟، وتسائل أيضا كيف نبنى منتج كروى رياضى صحيح دون أن يقف بعضنا دائما بالمرصاد للبعض ؟.

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