خبير أرصاد يؤكد استمرار الأمطار ويُحذر من الطقس السئ

قال وحيد سعودي خبير أرصاد جوية، إنه من المتوقع، أن يستمر تساقط الأمطار خلال اليوم، الجمعة الموافق العاشر من يناير الجاري، على السواحل الشمالية، والوجة البحري بشكل خاص، معقبًا أنها من الممكن أن تمتج إلى القاهرة، ومنطقة شمال الصعيد.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الرياح تضرب شمال وجنوب القاهرة بشكل عشوائي، الأمر الذب قد يؤثر على الملاحة البحرية بكلا البحرين، مضيفًا أن الشعور بالصقيع والبروده سيزداد ليلًا على كافة محافظات مصر.





وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، العاشر من يناير الجاري، على النحو التالي، القاهرة 9-17، شبين الكوم 9-17، طنطا 10-17، دمنهور 10-17، إسكندرية 11-17، بلطيم 10-17، مطروح 11-15، السلوم 8-15، سيوة 7-12، بورسعيد 10-14، دمياط 10-14.



