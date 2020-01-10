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خبير أرصاد يؤكد استمرار الأمطار ويُحذر من الطقس السئ

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
مريم عزيز
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قال وحيد سعودي خبير أرصاد جوية، إنه من المتوقع، أن يستمر تساقط الأمطار خلال اليوم، الجمعة الموافق العاشر من يناير الجاري، على السواحل الشمالية، والوجة البحري بشكل خاص، معقبًا أنها من الممكن أن تمتج إلى القاهرة، ومنطقة شمال الصعيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الرياح تضرب شمال وجنوب القاهرة بشكل عشوائي، الأمر الذب قد يؤثر على الملاحة البحرية بكلا البحرين، مضيفًا أن الشعور بالصقيع والبروده سيزداد ليلًا على كافة محافظات مصر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، العاشر من يناير الجاري، على النحو التالي، القاهرة 9-17، شبين الكوم 9-17، طنطا 10-17، دمنهور 10-17، إسكندرية 11-17، بلطيم 10-17، مطروح 11-15، السلوم 8-15، سيوة 7-12، بورسعيد 10-14، دمياط 10-14.

ومن المتوقع أن تكون درجة حرارة الزقازيق 9-16، الإسماعلية 11-16، السويس 11-17، العريش 8-16، رفح 7-15، رأس سدر 12-15، نويبع 10-15، طابا 8-14، كاترين صفر -4، الطور 8-13، شرم الشيخ 14-18، الغردقة 11-18، مرسى علم 10-18، الفيوم 9-17، بني سويف 9-17، المنيا 7-17، أسيوط 6-16، سوهاج 5-17، قنا 5-17، الأقصر 6-17، أسوان 9-17، الوادي الجديد 3-16، حلايب 16-19.
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وحيد سعودي طقس الجمعة سقوط الامطار الارصاد الجوية اخبار مصر

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